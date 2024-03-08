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Добрый Мир

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Эти снаряды могут решить исход войны России и НАТО: Взорвут даже целый вулкан

Эти снаряды могут решить исход войны России и НАТО: Взорвут даже целый вулкан

Russian Defence Ministry/Globallookpress   2 дня назад 7,9K прочитали Эти снаряды могут решить исход войны России и НАТО.

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