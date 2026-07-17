❗️⚡️Министр обороны Бельгии на встрече лидеров НАТО заявил, что страна инвестирует более 3 млрд евро в создание многоуровневой системы противовоздушной / противоракетной обороны.
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❗️⚡️Министр обороны Бельгии на встрече лидеров НАТО заявил, что страна инвестирует более 3 млрд евро в создание многоуровневой системы противовоздушной / противоракетной обороны.