Цены на жилье в мире в третьем квартале 2023 года снизились на 2%

Это подтверждает Банк международных расчетов, учитывая инфляцию 6,9% по данным МВФ. Цены продолжают падать пять кварталов подряд с 2022 года, первое такое снижение с 2011 года и самый долгий период снижения за последние 15 лет, который был во время кризиса 2008 года.
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