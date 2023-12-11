Проект «Стажировка в Правительстве Москвы» вошел в тройку конкурса Минтруда России

Проект «Стажировка в Правительстве Москвы» стала лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 году в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества».