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Карпин о сборной России: «Футболисты друг за друга бьются, друг другу помогают – это самое ценное. Команда друзей, все друг за друга, это помогает побеждать»

Валерий Карпин рассказал, что ему нравится в нынешней сборной России. Во время текущего сбора российская национальная команда обыграла сборные Ирана (2:0) и Намибии (6:0) в товарищеских матчах.

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