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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Трактора»: «Характер и боевые качества Лежара накладываются на высокую полезность, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок. Хоккеисты такого склада – штучный товар»

Генеральный менеджер «Трактора»  Алексей Волков высказался о подписании контракта с канадским форвардом Натаном Лежаром .

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