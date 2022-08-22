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Команды-участницы Международного конкурса «Отличник войсковой разведки – 2022» посетили торжественные мероприятия, посвященные закрытию Международного военно-технического форума «Армия – 2022»

Команды-участницы Международного конкурса «Отличник войсковой разведки – 2022» посетили торжественные мероприятия, посвященные закрытию Международного военно-технического форума «Армия – 2022»

В заключении экскурсии нашим гостям была представлена передвижная экспедиция музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

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