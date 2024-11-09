Аналитики назвали города Золотого кольца с самой прибыльной арендой

Спрос на поездки по Золотому кольцу России вырос на 39% к 2024 году. Об этом «Известиям» рассказали аналитики платформы «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость», которые посчитали, сколько можно заработать владельцам недвижимости в городах, расположенных на маршруте.