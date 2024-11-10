Российская сторона может приступить к сотрудничеству с Йеменом по нефти

Россия и Йемен укрепляют отношения в различных аспектах. Новый мощный импульс был дан для возобновления реализации предыдущих соглашений, в том числе в сфере энергетики, заявил «Известиям» посол Йеменской Республики в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.
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