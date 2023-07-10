Гоп-стоп Пригожина

СС Сергей Скрипальщиков Да и не удивительно! Беда в том, что его никто до сих пор не остановил!

БВ Борис Выдрин Статья полезная, только вот в тени у автора, назначают возглавить огромное воинское соединение ЧВК кого попало, не вникая в его предыдущие похождения? Или кому надо всё знали. но...