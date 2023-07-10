Alex Женя Пригожин родился 1 июня 1961 года. Получил среднее образование, в партию вступать не стал.
Гоп-стоп Пригожина
Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Да и не удивительно! Беда в том, что его никто до сих пор не остановил!
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19 час.
БВ
Борис Выдрин
Статья полезная, только вот в тени у автора, назначают возглавить огромное воинское соединение ЧВК кого попало, не вникая в его предыдущие похождения? Или кому надо всё знали. но...
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19 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
А что тут вникать-то? Сидельцев бандит к себе набирает! И эти бандиты потом вернутся туда, где совершали преступления. Поэтому я с первого дня привлечения ЧВК против их использования. Они опасны на свободе для всех мирных граждан.
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19 час.
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