ГШ ВС РФ: С 1 октября срок службы не изменится

После начала нового призыва 1 октября срок службы останется неизменным и будет равен одному году. Соответствующую длительность службы назвал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
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