«Филадельфия Юнион» обыграла «Атланту Юнайтед» в матче МЛС

Первый гол на 30-й минуте забил парагвайский вингер «Филадельфии» Мигель Альмирон. Во втором тайме счёт сравнял французский хавбек гостей Тристан Муйомб, реализовавший голевую передачу российского полузащитника «Филадельфии» Алексея Миранчука.
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