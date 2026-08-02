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Регионы России

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«Филадельфия Юнион» обыграла «Атланту Юнайтед» в матче МЛС

«Филадельфия Юнион» обыграла «Атланту Юнайтед» в матче МЛС

Первый гол на 30-й минуте забил парагвайский вингер «Филадельфии» Мигель Альмирон. Во втором тайме счёт сравнял французский хавбек гостей Тристан Муйомб, реализовавший голевую передачу российского полузащитника «Филадельфии» Алексея Миранчука.

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