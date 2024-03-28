Как сделать нежный педикюр

Нежный педикюр — важный атрибут внешности девушек, которые стремятся выглядеть аккуратно и ухоженно. Как правильно его делать, что учитывать при работе с педикюром дома, какой дизайн выбрать — об этом в статье.
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