В Забайкалье около двухсот детей приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом»

Ежегодная акция МВД России традиционно проводится летом в дни школьных каникул. В рамках акции общественники и полицейские УМВД России по Забайкальскому краю провели мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди детей, состоящих на учёте, особое внимание уделили детям-сиротам и детям из многодетных и неблагополучных семей.