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Старт Гран-при Бахрейна в Малайзии намечен на 10 утра по московскому времени

ФИА официально подтвердила время старта Гран-при Бахрейна , который в этом году вынужденно сменит дислокацию и пройдет на трассе «Сепанг» в Малайзии.

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