В одном "Сармате" – 500 Хиросим: Оружие НАТО не выдержит третьей мировой

Какое вооружение есть у армии России и стран НАТО и кто чем ответит в случае полноценного конфликта? На днях заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заметил, что некомпетентность западных лидеров выходит на какие-то апокалиптические уровни.