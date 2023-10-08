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В одном "Сармате" – 500 Хиросим: Оружие НАТО не выдержит третьей мировой

В одном "Сармате" – 500 Хиросим: Оружие НАТО не выдержит третьей мировой

Какое вооружение есть у армии России и стран НАТО и кто чем ответит в случае полноценного конфликта? На днях заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заметил, что некомпетентность западных лидеров выходит на какие-то апокалиптические уровни.

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