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Уничтожено 40% инфраструктуры "Киевстар"

Уничтожено 40% инфраструктуры "Киевстар"

Уничтожено 40% инфраструктуры "Киевстар"Российские хакеры по меньшей мере с мая 2023 года имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

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