Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую область, карта боевых действий

ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую область, карта боевых действий

07.01.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на вечер 07 января 2023 года — в нашем материале.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Усе то воны зхготовылы и могылкы ужо накопалы пока зэмля ны змерзла
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6 час.
Владимир Ворошиловград
Дай бог, чтоб зеля и лужный перегрызли, в буквальном смысле, друг другу глотки.
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4 час.
Юрий Золотарев
&quot;Жопо-Рожское направление&quot; нужно смешать с землёй! УДАЧ вам, ребята! Давите бандеро-фашистскую ГАДИНУ!!
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1 час.

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