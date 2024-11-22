Доброе утро, хочу спросить, у нас на пер М. Горького нет света более 12 часов, у кого есть такая же проблема?.
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Доброе утро, хочу спросить, у нас на пер М. Горького нет света более 12 часов, у кого есть такая же проблема?.