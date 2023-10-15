Экс-боксер Цзю заявил, что его сын Тим хорошо провел бой против Мендосы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю поделился впечатлениями после поединка его сына, австралийского боксера Тима Цзю, против американца Брайана Мендосу на вечере бокса в Бродбиче (Австралия), отметив, что бой был хорошим.
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