Экс-боксер Цзю заявил, что его сын Тим хорошо провел бой против Мендосы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю поделился впечатлениями после поединка его сына, австралийского боксера Тима Цзю, против американца Брайана Мендосу на вечере бокса в Бродбиче (Австралия), отметив, что бой был хорошим.