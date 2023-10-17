SHOT: полиция и налоговая служба начали проверку певицы Лаймы Вайкуле

РИАМО - 17 окт. Полиция и налоговая служба проверяют певицу Лайму Вайкуле после ее высказывания о том, что у памятников советским солдатам нет художественной ценности, поэтому их необходимо снести, сообщает SHOT.
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