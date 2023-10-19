В Steam наконец вышел российский роглайт-экшен Folk Hero с элементами Dark Souls — оживш...

В Steam наконец вышел российский роглайт-экшен Folk Hero с элементами Dark Souls — ожившие герои сказок и легенд в мире славянского фэнтезиИздательство Targem Games и разработчики из екатеринбургской студии Chudo-Yudo Games сообщили о выходе своего фольклорного роглайт-экшена Folk Hero в мире славянского фэнтези.
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