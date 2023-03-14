«Это война, а не курорт». Кадыров раскритиковал военных за жалобы на проблемы в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военнослужащих, находящихся в зоне военной операции на Украине, не предавать огласке в соцсетях проблемы, связанные со снабжением и другими вопросами.
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