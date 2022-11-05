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Гвардиола о словах Златана про Холанда: «Он прав, мое эго выше любого игрока. Я сказал: «Эрлинг, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне, и только обо мне»

Пеп Гвардиола отреагировал на слова Златана Ибрагимовича о будущем Эрлинга Холанда. Напомним, нападающий «Милана» так охарактеризовал форварда «Манчестер Сити»: «Новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери.

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