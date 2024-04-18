«Ромашковое поле, черешневый сад и не только». Какие земельные участки продают в Севастополе?

Загородная недвижимость продолжает пользоваться высоким спросом на рынке продаж России. Согласно исследованиям, в 2023 году на первом месте по спросу стали индивидуальные жилые дома, на втором - земельные участки под ИЖС и на третьем - садовые дома с участками (дачи).