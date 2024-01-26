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Нарышкин обвинил спецслужбы Запада в подготовке украинских ДРГ против РФ

Нарышкин обвинил спецслужбы Запада в подготовке украинских ДРГ против РФ

Руководитель СВР Сергей Нарышкин поделился сведениями о том, что западные державы занимаются проведением подготовительных курсов для диверсантов киевского режима, которые собираются заниматься устроением провокаций в Российской Федерации.

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