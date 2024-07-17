Синоптики пообещали Свердловской области дожди и грозы

Жара в регион пока не вернётся Дожди и грозы пройдут в конце недели в Свердловской области. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" синоптик Алексей Пулин, сегодня, 17 июля, над регионом будет распространяться тёплый воздух.