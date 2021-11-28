Экс-защитник «Нефтехимика» Глазков перешел в словацкий «Прешов»

Словацкий клуб «Прешов» объявил о подписании контракта с защитником Иваном Глазковым.  Недавно «Нефтехимик» расторг контракт с 29-летним игроком по обоюдному согласию сторон.

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