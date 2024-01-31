Заноза
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Заноза

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Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о планах Москвы развития Курил, включая размещение там нового оружия.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Наконец то нормальное заявление со стороны России, Японию надо так обложить ударными системами, чтобы угроза им исходила сразу с трех сторон: Курильских островов, Сахалина и Приморского края.
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14 час.
Олег Шибайло
Будет Х.Ж., если боятся сэппуку себе сделать.
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14 час.
а
айрат
Узкоглазые заранее себе сделайте харакири, потому, что наши конвоиры в концлагерях все равно поотбирают ножички, придется вместо харакири топиться в гавне выгребных ям!
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2 час.

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