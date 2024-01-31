Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

Игорь Егоров Наконец то нормальное заявление со стороны России, Японию надо так обложить ударными системами, чтобы угроза им исходила сразу с трех сторон: Курильских островов, Сахалина и Приморского края.

Олег Шибайло Будет Х.Ж., если боятся сэппуку себе сделать.