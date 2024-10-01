❗️ ФСБ опубликовала кадры задержания женщин в Севастополе, которые передавали сведения о военных объектах РФ Украине Видео: РИА Новости/ЦОС ФСБ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ ФСБ опубликовала кадры задержания женщин в Севастополе, которые передавали сведения о военных объектах РФ Украине Видео: РИА Новости/ЦОС ФСБ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.