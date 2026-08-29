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Спорт Уик-Энд

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Аршавин оценил начало сезона РПЛ для «Зенита» и матч со «Спартаком»

Аршавин оценил начало сезона РПЛ для «Зенита» и матч со «Спартаком»

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин оценил старт петербуржцев в сезоне-2026/2027 РПЛ.

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