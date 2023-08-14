Будет вкусно

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Морковные кексы с карамельным кремом

Морковные кексы с карамельным кремом

Бесподобно вкусные морковные кексы с карамельным кремом, украшенные горьким шоколадом. Простой десерт к чаю, который легко приготовить меньше чем за час.

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