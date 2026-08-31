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Газета.ру

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Финэксперт Давыдов: сейчас нет смысла рефинансировать ипотеку

Финэксперт Давыдов: сейчас нет смысла рефинансировать ипотеку

Cтавки на рефинансирование ипотеки в России за последние полгода снизились незначительно — с 19% до 18,4% годовых (если брать средние значения по рынку).

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