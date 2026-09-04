🚨 31 ДТП произошло в Керчи за семь месяцев При этом три дорожные аварии закончились гибелью, 41 человек получил травмы различной степени тяжести, сообщил начальник отдела ГАИ УМВД России «Керченское» Алексей Леоник.
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