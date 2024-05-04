В Санкт-Петербурге началась эстафета народной памяти «Лента победы: помним каждого, чтим всех»

Автомобильная колонна восстановленной техники времен Великой Отечественной войны проходит по центру города От монумента героическим защитникам Ленинграда стартовала эстафета народной памяти «Лента победы: помним каждого, чтим всех».
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