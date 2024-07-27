Боррель призвал к международному расследованию обстрела Мадждаль-Шамс

Независимое международное расследование инцидента с обстрелом населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах призвал провести глава евродипломатии Жозеп Боррель 27 июля на своей странице в соцсети Х.
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