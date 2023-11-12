Всемирный день доброты отмечается 13 ноября: история праздника, поздравления в стихах и прозе, открытки Олеся Натаго13 ноября становится особенно значимым, когда весь мир соединяется в праздновании Всемирного дня доброты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии