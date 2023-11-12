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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября: история праздника, поздравления в стихах и прозе, открытки

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября: история праздника, поздравления в стихах и прозе, открытки

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября: история праздника, поздравления в стихах и прозе, открытки Олеся Натаго13 ноября становится особенно значимым, когда весь мир соединяется в праздновании Всемирного дня доброты.

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