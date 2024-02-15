Славянский праздник Починки отмечается 16 февраля: приметы, традиции, обычаи ClickioПраздник, приходящий на 16 февраля и известный как Починки, представляет собой уникальное торжество со своими приметами и традициями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии