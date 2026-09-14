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Газета.ру

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ЦБ ввел надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные потребкредитами

ЦБ ввел надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные потребкредитами

Центральный банк России впервые установил макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребительским кредитам.

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