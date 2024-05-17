Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Ну, в военное время не стоит накалять "межнациональные отношения" разборками со стариной. А всем соплежуям/кликушам н...Какой сегодня ден...
  • Алексей Викторович Копелиович
    Повезло парню на хороших людей! Дай бог ему стать, как он того теперь хочет, - героем, и не посмертно.Как ветеран Велик...
  • Владимир Козлов
    В Московской области женщины собираются в библиотеке, тоже плетут маскировочные сети и в каждую сеть зашивают оберег ...Студенты из Красн...

В Крыму завершился отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса«Казачий круг»

В Крыму завершился отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса«Казачий круг»

16 мая 2024 года в Алупкинском городском Доме культуры городского округа Ялта Республики Крым, в рамках проведения Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», состоялсяВойсковой Отборочный этап Черноморского казачьего войска, в котором приняли участие лучшие коллективы казачьего творчества и отдельные исполнители, победители заочного отборочного этапа в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх