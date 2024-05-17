В Крыму завершился отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса«Казачий круг»

16 мая 2024 года в Алупкинском городском Доме культуры городского округа Ялта Республики Крым, в рамках проведения Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», состоялсяВойсковой Отборочный этап Черноморского казачьего войска, в котором приняли участие лучшие коллективы казачьего творчества и отдельные исполнители, победители заочного отборочного этапа в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополь.