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«Спящие» агенты не позволяют Театру кошек приехать в Мариуполь 

«Спящие» агенты не позволяют Театру кошек приехать в Мариуполь 

Московский театр кошек пока не может выехать на гастроли в новые регионы России, хотя очень стремится туда.

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Комментарии
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Лев Добрый
России нужна настоящая власть, а евреям во власти - чемо-ДАНЬ, ВОК-заль, Исра-ЭЛЬ! Многие наши экс вице-премьеры давно живут там, с нажитым НЕПОСИЛЬНЫМ трудом, баблом, тогда и спящих бандеровцев не будет!😜👈👍👀
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