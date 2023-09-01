МОЯ СТРАНАВ мире животныхПодписаться«Спящие» агенты не позволяют Театру кошек приехать в Мариуполь Московский театр кошек пока не может выехать на гастроли в новые регионы России, хотя очень стремится туда.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛев ДобрыйРоссии нужна настоящая власть, а евреям во власти - чемо-ДАНЬ, ВОК-заль, Исра-ЭЛЬ! Многие наши экс вице-премьеры давно живут там, с нажитым НЕПОСИЛЬНЫМ трудом, баблом, тогда и спящих бандеровцев не будет!😜👈👍👀Ответить11 час.
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