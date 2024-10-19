Возрастное ограничение для электросамокатов: в России могут ввести запретить этот транспорт до 16 лет Евгения КомароваНа фоне распространения электросамокатов к ним сформировалось неоднозначное отношение.
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