Посол РФ рассказал о голосовании на выборах в Госдуму на Кипре

НИКОСИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Государственную думу Федерального собрания проходит на территории Республики Кипр активно, организованно и в полном соответствии с существующим регламентом.
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