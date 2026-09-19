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ТАСС

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Посол РФ рассказал о голосовании на выборах в Госдуму на Кипре

Посол РФ рассказал о голосовании на выборах в Госдуму на Кипре

НИКОСИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Государственную думу Федерального собрания проходит на территории Республики Кипр активно, организованно и в полном соответствии с существующим регламентом.

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