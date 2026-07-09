В Самаре задержаны 9 рейсов: проблемы с вылетами в Москву, Сочи и Екатеринбург

В самарском аэропорту «Курумоч» 9 июля возникли сложности с обслуживанием девяти рейсов. Задержаны вылеты четырех воздушных судов по трем направлениям: в Екатеринбург (с 8:25 до 12:00), Москву (с 11:00 до 14:20 и с 22:55 до 23:30), а также в Сочи (с 23:50 до 2:50).