Модель Бьянка Цензори снялась в рваном топе и стрингах

Модель Бьянка Цензори вышла на публику в стрингах. Фотографии опубликованы на сайте The Sun. Бьянка Цензори посетила вечеринку, которая была организована рэперами Канье Уэстом и Ty Dolla $ign в честь выхода их нового альбома Vultures 2.
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