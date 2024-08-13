Модель Бьянка Цензори снялась в рваном топе и стрингах

Модель Бьянка Цензори вышла на публику в стрингах. Фотографии опубликованы на сайте The Sun. Бьянка Цензори посетила вечеринку, которая была организована рэперами Канье Уэстом и Ty Dolla $ign в честь выхода их нового альбома Vultures 2.