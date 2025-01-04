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Министерство юстиции США не считает нужным давать TikTok ещё один шанс сохрани...

Министерство юстиции США не считает нужным давать TikTok ещё один шанс сохрани...

Министерство юстиции США не считает нужным давать TikTok ещё один шанс сохранить американский бизнесВ конце декабря избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обратился с ходатайством в Верховный суд, попросив отложить срок рассмотрения дела о запрете деятельности социальной сети TikTok в США.

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