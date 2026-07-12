Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Причём здесь Анкоридж ? Какого Трамп лезет в любую задницу с мылом ? Без соплей разберётся Россия . Пусть устраивает танцульки перед своей кончиной . Сколько ему осталось -то . Год-два . Говорят он уже поговаривает об своей эвтаназии . Так дуркует пацан . Побольше жизней с собой унести . Вы только посчитайте .