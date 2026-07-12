Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже.
Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Причём здесь Анкоридж ? Какого Трамп лезет в любую задницу с мылом ? Без соплей разберётся Россия . Пусть устраивает танцульки перед своей кончиной . Сколько ему осталось -то . Год-два . Говорят он уже поговаривает об своей эвтаназии . Так дуркует пацан . Побольше жизней с собой унести . Вы только посчитайте .
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4 н.
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