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Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Причём здесь Анкоридж ? Какого Трамп лезет в любую задницу с мылом ? Без соплей разберётся Россия . Пусть устраивает танцульки перед своей кончиной . Сколько ему осталось -то . Год-два . Говорят он уже поговаривает об своей эвтаназии . Так  дуркует пацан . Побольше жизней с собой унести . Вы только посчитайте .
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