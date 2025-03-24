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Царьград

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Число пострадавших в аварии с автобусом и фурой в Крыму выросло до 27

Число пострадавших в аварии с автобусом и фурой в Крыму выросло до 27

Жуткая авария произошла 24 марта на трассе Симферополь — Евпатория. Водитель автобуса рассказал, из-за чего произошло столкновение.

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