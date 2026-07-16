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ИА Реалист

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Лавров: Россия будет помогать Африке производить добавленную стоимость на месте

Лавров: Россия будет помогать Африке производить добавленную стоимость на месте

МОСКВА (ИА Реалист). 16 июля в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Фатимой Жау.

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