Лавров: Россия будет помогать Африке производить добавленную стоимость на месте

МОСКВА (ИА Реалист). 16 июля в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Фатимой Жау.
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