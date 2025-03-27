Ставки по депозитам снизятся: банки не конкурируют за вкладчиков

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор банка ВТБ, предполагает, что ставки по депозитам могут снизиться, даже если ключевая ставка останется на уровне 21%.
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